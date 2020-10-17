Возможную карта GTA VI слили на Reddit
Недавно на англоязычном форуме Reddit, фанаты Rockstar нашли новую утечку по предстоящей игре серии GTA. Речь идёт о детализированной карте для GTA VI, раньше уже было опубликовано фото возможной карты, а недавно была слита более прорисованная версия карты.
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Появились так же первые фанатские представления о новой карте, вот например фото где автор обрисовал контуры нового острова. На котором виден городской ландшафт и большой водоём, есть разделение острова на 2 части, которые по видимому будут соединены мостами.
Вообще с выхода прошлой части GTA прошло уже более 8 лет, её уже даже бесплатно раздавали в магазине Epic Game Store. И хотя в онлайне всё ещё огромное множество игроков, Rockstar определённо готовят нас к выходу новой части. Один из самых главных доводов в пользу этого, музыкант Питер Прайс (который создавал музыку для прошлых частей) проговорился что Rockstar уже заказала музыку для новой части Gta.
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Ещё один довод в пользу этого стала новость о том, что компания Take-Two Interactive,произвела замену старых доменов (на которые была зарегистрирована Gta V) на новые.
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Бонусом предлагаю глянуть действительно годный фанатский трейлер GTA VI
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