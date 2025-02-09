Команда Team FOLON анонсировала первое дополнение Rabbit & Pork для Fallout: London, которое выйдет в ближайшее время. DLC добавит новый контент и восстановит материалы, удалённые на стадии разработки.

Команда Team FOLON объявила о скором выходе первого сюжетного дополнения Rabbit & Pork для модификации Fallout: London. DLC добавит в игру контент, который был удалён во время разработки основной версии. Разработчики заявили, что сюжетное наполнение дополнения будет напоминать Fallout: New Vegas, однако деталей о его содержании пока не раскрыли.

Дата выхода Rabbit & Pork не уточняется, но разработчики подтвердили, что релиз состоится в ближайшее время. Вместе с этим будет выпущен патч, исправляющий ошибки и улучшающий техническую сторону игры. Кроме Rabbit & Pork, в 2025 году выйдут ещё два дополнения — Wildcard и Last Orders. Разработчики сообщили, что одно из них может вернуть сюжетный контент, который был вырезан из финальной версии Fallout: London.

Мод переносит действие Fallout в постапокалиптическую Великобританию, позволяя игрокам исследовать разрушенный Лондон и его окрестности. После успешного релиза Fallout: London команда Team FOLON сформировала собственную студию и начала работу над новыми проектами. Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку и призвали следить за обновлениями, где планируется раскрытие дополнительных подробностей о грядущем контенте.