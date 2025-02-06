Парламент Молдавии отклонил инициативу оппозиции о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Законопроект предусматривал проведение торжеств, выпуск юбилейных медалей и поддержку ветеранов, но был исключен из повестки голосами правящей партии PAS.

Парламент Молдавии отказался поддержать инициативу о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Законопроект, предложенный оппозиционной парламентской группой «Victorie-Победа», был исключен из повестки заседания по решению правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). За рассмотрение инициативы проголосовали 26 депутатов, против — 45, 22 воздержались.

Предложение предусматривало организацию торжественных мероприятий с участием ветеранов, молодежи и общественных деятелей, выпуск юбилейной медали «80 лет Победы», а также предоставление финансовой помощи ветеранам и семьям погибших воинов. Оппозиция также предлагала утвердить государственную программу поддержки ветеранов и обеспечить широкое освещение событий в государственных СМИ.

Правящая партия не прокомментировала причины отклонения законопроекта. Представители оппозиции заявили, что правительство не заинтересовано в проведении подобных мероприятий. По их мнению, власти игнорируют значимость даты и пересматривают подход к историческим событиям.

В автономном регионе Гагаузия 2025 год объявлен Годом 80-летия Победы. В местном парламенте заявили, что планируют провести памятные мероприятия, несмотря на отсутствие поддержки со стороны центральных властей.

Ранее в Молдавии наблюдались изменения в государственной политике в отношении памятных дат, связанных с событиями Второй мировой войны. В последние годы пересматривались подходы к их освещению в образовательных и общественных программах.