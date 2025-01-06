Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения украинского МиГ-29 ракетой класса «воздух-воздух». Видео демонстрирует маневры самолета ВСУ и точное попадание ракеты. В тот же день российская армия нанесла удар по аэродрому в районе Днепра, уничтожив авиацию и боеприпасы.

Кадры уничтожения украинского истребителя МиГ-29 российской ракетой класса «воздух-воздух» вызвали широкий резонанс в сети. Видео, опубликованное Министерством обороны России, зафиксировало момент, когда самолет ВСУ пытался уйти от ракеты, выполняя сложные маневры в воздухе. Несмотря на попытки уклонения, ракета достигла цели, что подтверждается вспышкой взрыва и дальнейшим падением обломков.

Событие произошло в рамках усиленной активности российской авиации на линии фронта. Минобороны РФ также отчиталось об уничтожении нескольких других целей за сутки. Среди них три высокоточные авиационные бомбы Hammer французского производства и реактивный снаряд американской системы HIMARS. Кроме того, сообщается о нанесении удара по аэродрому в районе Днепра с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В результате атаки на земле были уничтожены украинские самолеты и боеприпасы.

Опубликованные видеозаписи, снятые как с земли, так и с бортовых систем российской авиации, демонстрируют высокую эффективность современных российских вооружений. Эксперты отмечают, что такие материалы играют важную роль не только в военной пропаганде, но и в документировании хода конфликта. Они подчеркивают ключевую роль воздушного превосходства в современных вооруженных конфликтах, где точность и скорость реакций становятся решающими факторами.