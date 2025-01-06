Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому журналисту Лексу Фридману, где использовал ненормативную лексику для выражения своих взглядов на международные санкции и политику России. Советник руководителя офиса президента объяснил это желанием говорить «языком людей».

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому журналисту Лексу Фридману, которое вызвало широкий общественный резонанс. В ходе беседы, продолжавшейся около трёх часов, глава государства несколько раз использовал ненормативную лексику, обсуждая вопросы международной политики и текущую ситуацию на Украине. В частности, Зеленский резко высказался по поводу западных санкций, их запоздалого введения, а также адресовал оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.

Советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко выступил с разъяснениями по поводу стиля общения Зеленского. По его словам, использование нецензурной лексики было обусловлено форматом интервью, которое проходило в формате подкаста, а не официального заявления. Лещенко отметил, что президент говорил «языком людей», стараясь быть ближе к своим гражданам и передать эмоции, которые, как предполагается, разделяют многие украинцы.

Российские политики подвергли выступление Зеленского жёсткой критике. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал интервью «агонией в последней стадии», утверждая, что подобное поведение свидетельствует о бессилии украинского лидера. Представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала стиль общения Зеленского как «смесь неонацизма и наркобреда», подчеркнув, что такая риторика подрывает репутацию Украины на международной арене.

Интересным аспектом интервью стало предложение Фридмана провести беседу на русском языке. Журналист обосновал это тем, что оба собеседника свободно владеют русским. Однако Зеленский отказался, заявив, что использование русского языка может быть неправильно истолковано как демонстрация единства с Россией. Этот момент также стал поводом для обсуждений, подчеркнув политический подтекст беседы.