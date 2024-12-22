Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9
США могут объявить о выходе из ВОЗ в день инаугурации Трампа
Команда Дональда Трампа рассматривает возможность выхода США из Всемирной организации здравоохранения, что может быть объявлено в день инаугурации нового президента 20 января 2025 года.

Команда Дональда Трампа рассматривает возможность выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что может быть объявлено в день инаугурации 20 января 2025 года. По данным источников, приближённых к окружению Трампа, это решение связано с недовольством деятельностью ВОЗ и её ролью в глобальном здравоохранении. США уже предпринимали попытки выхода из организации в 2020 году, однако тогдашний президент Джо Байден отменил это решение после своего вступления в должность.

Выход США из ВОЗ станет значительным ударом для организации, учитывая, что американский вклад составляет около четверти её бюджета. Эти средства используются для финансирования ключевых программ, включая борьбу с инфекционными заболеваниями, вакцинацию и реагирование на чрезвычайные ситуации. Потеря этого финансирования может привести к сокращению масштабов глобальных медицинских инициатив.

В 2020 году Дональд Трамп уже обвинял ВОЗ в необъективности и поддержке интересов Китая, а также критиковал её за недостаточную оперативность в реагировании на пандемию COVID-19. Подобные обвинения сохраняются в риторике команды Трампа, что подчёркивает их намерение пересмотреть участие США в международных организациях. Новый шаг по выходу из ВОЗ символизирует курс на более изолированную политику в сфере здравоохранения.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Патент Samsung может свидетельствовать о возвращении смартфонов Galaxy с изогнутыми сторонами
+
Ремонт "Северного потока" обойдется в 633 миллиона евро
6
В России началась разработка 11,2-нм системы EUV-литографии
17
Вышла стабильная версия Android Auto 13.4 с новым дизайном
2
В Киеве подтвердили обсуждение Европой отправки миротворцев на территорию Украины
+
Nintendo Switch 2 не будет поддерживать плавное воспроизведение видео в разрешении 4K 30 к/с
1
RTX 5090 стоит на 1200 евро дороже RTX 5080
5
FT: Шольц высказал упрек Дуде за призыв конфисковать активы РФ
10
STALKER 2: Heart of Chornobyl получает новое обновление под номером 1.1.2
4
Атмосфера ближайшей к нам экзопланеты ставит под сомнение теории о формировании планет
1
Российские инженеры создали 16-ступенчатую АКПП для моторов мощностью от 440 до 620 л.с.
+
Армия России утром нанесла групповой удар по чувствительным целям в Киеве
2
ВКС России атаковали мостовой переход у Константинополя, удар сняли на видео
1
В Windows 11 появился перевод звука в реальном времени
+
ВСУ атаковали Казань сверхсекретными дронами "Лютый"
1
AMD прекратила выпуск видеокарты Radeon RX 7900 GRE
+
В iPhone 17 Pro появятся семь новых функций
+
One-Netbook представила игровой мини-ноутбук OneXPlayer G1
+
«Рейнметал» показал новый дрон для поражения воздушных целей, который гораздо дешевле ракеты
+
Предполагаемая AMD Radeon RX 8800 XT с референсным дизайном появилась на изображениях
3

Популярные статьи

Окологоночные новости и слухи декабря
1
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
18
О батальных сценах в советских и российских фильмах, компьютерной графике и воспитании патриотизма
8
Даем жесткому диску второй шанс или как можно использовать HDD с повреждёнными секторами
2

Сейчас обсуждают

Маэстро
16:59
Выходит, что не плохо, что эту помойку в РФ заблочат.
YouTube начал борьбу с кликбейтами путем удаления таких роликов
Нааман Кириллов
16:50
А ни чё что Панама скажет и их канал национальная безопасность ,видимо договор придется с Россией составлять
Трамп заявил о готовности потребовать вернуть Панамский канал во владения США
Шизантроп
16:47
в гугле забанили, что теперь не различаете понятия страна и государство? Если кратко, то первое это географическое понятие, второе юридическое и политическое, а дальше самому предлагаю окунуться в увл...
FT: Шольц высказал упрек Дуде за призыв конфисковать активы РФ
R_baron
16:47
Вот поддерживаю решение! Реально эти клоуны запарили, что ни новость то срочная, что ни контент то шок, а по факту мусор сплошь.
YouTube начал борьбу с кликбейтами путем удаления таких роликов
Papant
16:43
Интересно - сколько лет этим вертолётам? Поляки придумали удобный способ утилизации старья.
Польша передала Украине три вертолёта для обучения пилотов
Papant
16:41
Управляемый боеприпас ракетного типа - это что за чудо?
CBS News: ВМС США по ошибке атаковали собственный истребитель F/A-18 "Супер Хорнет"
Нааман Кириллов
16:38
Не удивлён если так дальше будет обесцениваться $ ,то все жители США станут мультимиллионер
Nextbigfuture: Илон Маск может стать триллионером в 2025 году
Papant
16:35
За 30 лет так ничего и не доделали, кто-то мешал? Новость должна звучать по другому - Новая Мрия всё ещё готова на 70%.
Новый самолёт Ан-225 «Мрия» готов на 70%
Миха Чурин
16:23
Посмотрим, с процессорами так же говорили
Плюс тысяча: AMD может анонсировать в начале 2025 года Radeon RX 9070 XT вместо ожидаемых Radeon RX 8000
andrejbelovo
16:22
Можно ещё точилку для мелких свёрл сделать. Весьма удобная штука.
Даем жесткому диску второй шанс или как можно использовать HDD с повреждёнными секторами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем