Команда Дональда Трампа рассматривает возможность выхода США из Всемирной организации здравоохранения, что может быть объявлено в день инаугурации нового президента 20 января 2025 года.

Команда Дональда Трампа рассматривает возможность выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что может быть объявлено в день инаугурации 20 января 2025 года. По данным источников, приближённых к окружению Трампа, это решение связано с недовольством деятельностью ВОЗ и её ролью в глобальном здравоохранении. США уже предпринимали попытки выхода из организации в 2020 году, однако тогдашний президент Джо Байден отменил это решение после своего вступления в должность.

Выход США из ВОЗ станет значительным ударом для организации, учитывая, что американский вклад составляет около четверти её бюджета. Эти средства используются для финансирования ключевых программ, включая борьбу с инфекционными заболеваниями, вакцинацию и реагирование на чрезвычайные ситуации. Потеря этого финансирования может привести к сокращению масштабов глобальных медицинских инициатив.

В 2020 году Дональд Трамп уже обвинял ВОЗ в необъективности и поддержке интересов Китая, а также критиковал её за недостаточную оперативность в реагировании на пандемию COVID-19. Подобные обвинения сохраняются в риторике команды Трампа, что подчёркивает их намерение пересмотреть участие США в международных организациях. Новый шаг по выходу из ВОЗ символизирует курс на более изолированную политику в сфере здравоохранения.