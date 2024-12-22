Генштаб ВСУ сообщил о сложной ситуации на линии фронта, где российские войска усилили наступление, используя численное и техническое превосходство. Особо напряжённой обстановка остаётся в Донецкой и Харьковской областях.

Ситуация на линии фронта в зоне конфликта между Россией и Украиной остаётся крайне напряжённой. По информации Генерального штаба Вооружённых сил Украины, российские войска продолжают активное наступление по всей линии соприкосновения, используя численное и техническое превосходство. За последние месяцы численность российских войск на украинской территории значительно увеличилась, что создало дополнительные сложности для оборонительных операций украинской армии.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что за 2024 год количество российских военных в зоне конфликта выросло примерно на 100 000 человек. Это позволило российским силам усилить давление на ключевые участки фронта. Особо тяжёлая ситуация сложилась в районе Купянска, где российские войска форсировали реку Оскол и закрепились на правом берегу. Также зафиксированы продвижения в Донецкой области, в частности, в населённых пунктах Новосёловка, Богоявленка и Екатериновка.

Президент России Владимир Путин в своём недавнем заявлении подчеркнул значительные успехи российской армии, которая, по его словам, ежедневно возвращает территории «квадратными километрами». Российская сторона сообщает об успешных операциях в Донецкой и Харьковской областях, включая освобождение стратегически важных населённых пунктов и уничтожение значительного количества техники противника, включая современные западные системы вооружения, такие как артиллерийские установки «Krab» и «Paladin».

На фоне интенсивных боевых действий украинские власти называют обстановку сложной, подчёркивая необходимость дальнейшей международной поддержки. Официальный Киев призывает союзников к поставкам дополнительного вооружения, включая дальнобойные ракеты и современные системы противовоздушной обороны. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о важности усиления обороноспособности страны для противодействия растущему давлению со стороны России.