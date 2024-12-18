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jackhalloween9
Сторонник теории плоской Земли признал её ошибочность после экспедиции в Антарктиду
В Антарктиде завершилась экспедиция «Последний эксперимент», целью которой было разрешение споров о форме Земли. Участники, включая сторонников теории плоской Земли, наблюдали за феноменом полярного дня, который невозможно объяснить в рамках плоской модели планеты. Известный ютубер Джеран Кампанелла признал шарообразную форму Земли, назвав полярный день неопровержимым доказательством.

В декабре 2024 года группа исследователей завершила уникальную экспедицию в Антарктиду, целью которой было разрешить многолетний спор о форме Земли. Инициатором проекта под названием «Последний эксперимент» стал американский пастор Уилл Даффи из Колорадо, который собрал команду из сторонников теории плоской Земли и приверженцев общепринятой научной концепции о шарообразной форме планеты. Антарктида была выбрана как ключевое место для эксперимента из-за её значимости в аргументах сторонников теории плоской Земли.

В состав группы вошли четыре сторонника теории плоской Земли и столько же сторонников сферической модели. Среди участников выделялся известный ютубер Джеран Кампанелла, который долгие годы был активным популяризатором идей плоской Земли. Основной задачей экспедиции стало наблюдение за полярным днём, когда Солнце остаётся над горизонтом в течение 24 часов. Это явление, как подчёркивают учёные, невозможно объяснить в рамках плоской модели Земли.


Результаты экспедиции оказались убедительными. Кампанелла после наблюдений за полярным днём признал, что форма Земли действительно сферическая. Он отметил, что больше не может отрицать очевидные доказательства, но выразил опасения, что его признание вызовет критику и недовольство среди последователей теории плоской Земли.

Экспедиция вызвала широкий общественный резонанс. Она прошла на фоне возрождения интереса к теории плоской Земли, популярность которой в последние годы заметно возросла благодаря социальным сетям и интернет-форумам. В 2019 году некоторые сторонники теории заявляли о намерении провести подобную экспедицию, чтобы найти «край» Земли, который, по их мнению, представляет собой ледяную стену вокруг планеты. Однако те планы так и не были реализованы.

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