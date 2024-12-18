Российские войска заняли село Зеленовка, расположенное к юго-западу от Курахово, что создаёт угрозу окружения украинской группировки в этом районе. Захват стратегически важного населённого пункта открывает доступ к трассе снабжения ВСУ и позволяет продолжить наступление на западные рубежи ДНР.

Российские войска продолжают наступление в районе города Курахово в Донецкой Народной Республике, занимая стратегически важные позиции и угрожая окружением группировки Вооружённых сил Украины. Одним из ключевых достижений стало взятие села Зеленовка, расположенного к юго-западу от Курахово. По данным украинского аналитического центра Deep State, российские подразделения вошли в населённый пункт без значительного сопротивления, что позволило им закрепиться на новых рубежах.

Зеленовка имеет стратегическое значение благодаря своему расположению недалеко от важной трассы, используемой для снабжения украинских войск в Курахово. Контроль над этим участком позволит российским силам создать угрозу окружения украинских подразделений, обороняющих город. По данным российских источников, в результате операции было занято около 6,5 квадратных километров территории, что серьёзно осложняет положение ВСУ.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что украинское командование упустило возможность организовать эффективную оборону в этом районе. Российские силы продолжают наступление вдоль реки Сухие Ялы, углубляясь в оборонительные линии противника. По информации военного корреспондента Юрия Котенка, украинские подразделения формируют новый рубеж обороны по линии Украинка — Андреевка — Разлив — Новоочеретоватое, пытаясь сдержать дальнейшее продвижение российских войск.

Аналитики отмечают, что взятие Зеленовки и продолжение наступления на Курахово открывают перед российскими силами возможность продвижения к западной границе ДНР. Это может существенно изменить оперативную обстановку в регионе. В свою очередь, украинская сторона признаёт сложность ситуации, но заявляет о намерении удерживать оборонительные рубежи.