В Helldivers 2 стартовал кроссовер с культовой серией Killzone, включающий премиальный набор «Righteous Revenants». Контент включает броню, оружие и другие предметы, вдохновлённые дизайном Хелгастов.

Разработчики кооперативного шутера Helldivers 2 из Arrowhead Game Studios запустили масштабное событие, связанное с кроссовером культовой серии Killzone. Событие включает уникальный премиальный набор под названием «Righteous Revenants», который содержит броню, штурмовую винтовку, плащ, баннер и звание, стилизованные под эстетику Хелгастов — культовых антагонистов из Killzone. Этот контент уже доступен в игровом магазине, а его вторая часть будет добавлена 23 декабря.

Кроссовер стал результатом интеграции стилистики двух франшиз, что привлекло внимание как фанатов Helldivers, так и поклонников Killzone. Однако стоимость полного набора, составляющая почти 2000 кредитов (около 20 долларов), вызвала критику среди игроков. Они считают цену завышенной, особенно в сравнении с более доступными комплектами в игре.

Событие сопровождается улучшениями, привнесёнными обновлением «Omens of Tyranny». В игру добавлена новая вражеская фракция — Иллюминаты, что существенно разнообразило игровой процесс. Это обновление привлекло множество новых пользователей, а пиковый онлайн в Steam достиг рекордных 133 тысяч игроков.