Фильм «Муфаса: Король Лев», приквел к знаменитой истории, получил рейтинг 59% на Rotten Tomatoes и смешанные отзывы критиков. Картину похвалили за улучшенную анимацию и музыкальное сопровождение, однако сюжетная линия, особенно предыстория Шрама, вызвала неоднозначные реакции.

Disney представила приквел к культовому фильму «Король Лев» под названием «Муфаса: Король Лев». Новый проект, созданный под руководством режиссёра Барри Дженкинса, рассказывает историю становления Муфасы, его путь от сироты до короля саванны. Премьера фильма запланирована на 20 декабря 2024 года, однако первые оценки критиков уже вызвали оживлённые дискуссии.

Фильм получил смешанные отзывы. На платформе Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 59%, а на Metacritic — 58 из 100. Критики отмечают высокое качество анимации, которая исправила недостатки ремейка 2019 года, особенно в выражении эмоций персонажей. Музыкальное сопровождение, в том числе переработанные оригинальные композиции и новые треки, также удостоилось похвалы.

Сюжет сосредоточен на взаимоотношениях Муфасы с окружающими, включая его товарища Такая, а также на предыстории Шрама. Однако именно эти аспекты стали объектом критики. Некоторые рецензенты сочли предысторию Шрама недостаточно глубокой и поспешной. Также был отмечен перекос в сторону подготовки будущих франшиз Disney, что отвлекло от основной линии сюжета.

IGN присвоил фильму 80 из 100 баллов, назвав его «очаровательной историей, подходящей для детской аудитории». The Guardian оценил картину на 60 из 100, назвав её «захватывающим, но не выдающимся проектом, который не дотягивает до оригинала». BBC оказался более строгим, дав фильму лишь 40 из 100 баллов за «скучные диалоги» и недостаток динамики.