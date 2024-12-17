Патч станет первым крупным обновлением после The International 2024 и принесёт изменения баланса.

Компания Valve готовится к выпуску долгожданного патча 7.38 и новогоднего события «Холодрыжество» в Dota 2. По информации датамайнеров, обновление должно выйти в период с 17 по 20 декабря. Точные даты пока не подтверждены официально, однако релиз ожидается в традиционное время — ночью по московскому времени, ориентировочно между 2:00 и 4:00. Подобный временной промежуток Valve использует для крупных обновлений, чтобы минимизировать нагрузку на серверы и предоставить доступ игрокам из разных часовых поясов.

Патч 7.38 станет первым значимым обновлением после завершения The International 2024. Последние месяцы игра получала лишь мелкие правки баланса, поэтому сообщество ожидает масштабных изменений, включая ребаланс героев, новые предметы и обновлённую мету. В числе ожидаемых нововведений — добавление новых аспектов для героев Kez и Ringmaster. Ringmaster, представленный ранее, должен наконец попасть в Captains Mode, что откроет его для использования на профессиональной сцене. Его балансировка продолжалась несколько месяцев, и Valve надеется, что герой станет более востребованным.

Помимо балансных изменений, патч включает праздничное событие «Холодрыжество». По аналогии с прошлогодними обновлениями, игроки могут рассчитывать на тематические косметические предметы, сундуки со скинами, а также возможное возвращение зимних арен и эффектов. В прошлом году Valve отказалась от привычных ивентов с игровыми режимами, сконцентрировавшись на косметических наградах. В этом году поклонники рассчитывают на возвращение полноценных мини-игр и активности.