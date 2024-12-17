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jackhalloween9
Трамп планирует достичь мира на Украине до своей инаугурации в январе
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы остановить боевые действия на Украине. В своей инициативе Трамп планирует задействовать дипломатические инструменты, включая ослабление санкционного давления на Россию и поиск компромиссов, учитывающих интересы всех сторон.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении достичь урегулирования конфликта на Украине до своей инаугурации, назначенной на 20 января 2025 года. В ходе общения с журналистами он подчеркнул, что готов к переговорам с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Трампа, его цель — прекратить боевые действия и остановить человеческие страдания, используя дипломатические инструменты.

Трамп отметил, что уже предпринимаются конкретные шаги для организации переговоров, и выразил уверенность, что его администрация сможет добиться прогресса в этом направлении. Он также сообщил, что получил позитивные сигналы от украинской стороны, выразившей готовность к мирным переговорам. Однако политик подчеркнул, что успешное урегулирование конфликта возможно только при участии обеих сторон и их готовности к компромиссам.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае его пребывания у власти военный конфликт на Украине мог бы быть предотвращён. Он утверждал, что, сохраняя контроль над отношениями с Путиным, смог бы избежать эскалации. Кроме того, Трамп отмечал, что его план по мирному урегулированию предполагает, среди прочего, снятие части санкций с России и учёт новых территориальных реалий.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подтвердил стремление к миру, но подчеркнул, что любые договорённости должны учитывать территориальную целостность Украины и её независимость. По его словам, успех переговоров возможен только при поддержке международного сообщества и сохранении давления на Россию.

Президент России Владимир Путин также ранее выражал готовность к переговорам, однако настаивал на признании новых территориальных реалий, включая присоединение ряда украинских регионов к России. Москва подчёркивает необходимость учёта своих интересов в области безопасности и требует отказа Украины от вступления в НАТО.

#новости
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