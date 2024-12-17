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jackhalloween9
Маколей Калкин планировал купить дом из фильма «Один дома»
Маколей Калкин, сыгравший главную роль в фильме «Один дома», рассказал, что хотел купить знаменитый особняк из картины, чтобы сделать из него место для фанатов. Дом, расположенный в пригороде Чикаго, был продан за 5,25 миллиона долларов всего через неделю после объявления.

Маколей Калкин, прославившийся ролью Кевина Маккалистера в фильме «Один дома», недавно рассказал, что всерьёз подумывал о покупке легендарного дома из фильма. Особняк, расположенный в пригороде Чикаго, был выставлен на продажу за 5,25 миллиона долларов и нашёл покупателя всего через неделю после объявления. Калкин признался, что хотел превратить его в «киношный рай», чтобы поклонники могли ощутить атмосферу фильма, но в итоге отказался от этой идеи из-за семейных обязанностей.

Дом, построенный в 1921 году, стал культовым после выхода картины в 1990 году. В нём до сих пор сохранились оригинальные элементы, такие как кухня, гостиная и столовая, которые были задействованы в съёмках. В 2018 году в доме провели реставрацию, чтобы восстановить интерьер, максимально приближенный к сценам из фильма. С момента премьеры особняк сменил владельцев всего дважды, а сейчас он остаётся популярной достопримечательностью, особенно в период рождественских праздников.

Во время съёмок фильма в доме продолжала жить семья его владельцев. Их дети даже играли с Маколеем Калкиным между дублями. Позже, когда дети выросли, семья решила продать дом, посчитав его слишком большим. На момент продажи в 2024 году потенциальные покупатели могли ознакомиться с фотографиями интерьера, на которых были запечатлены знакомые всем фанатам сцены, такие как лестница, по которой герой Калкина спускался на санках.

Калкин также поделился интересной деталью о том, как дом стал важной частью его жизни и карьеры. Сегодня он пересматривает фильм со своими детьми, которые ещё не знают, что их отец сыграл главную роль в культовой комедии. Несмотря на ностальгию, актёр не решился на покупку дома, отметив, что сейчас занят семейной жизнью.

#новости #кино
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