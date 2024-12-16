Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что страна не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и направлять немецких военных на украинскую территорию. По его словам, это связано с риском втягивания Германии в конфликт и невозможностью контролировать использование оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и отправлять своих военных на территорию Украины. Это решение было озвучено на заседании бундестага и подкреплено доводами о необходимости избегать эскалации конфликта, которая могла бы привести к втягиванию Германии в военные действия. Шольц подчеркнул, что любое решение по военной поддержке должно учитывать национальную безопасность Германии.

Одной из причин отказа от поставок Taurus является невозможность обеспечить полный контроль над их использованием. По словам канцлера, передача таких ракет потребовала бы участия немецких военнослужащих в выборе целей, что могло бы трактоваться как прямое вовлечение Германии в конфликт. Кроме того, Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине вооружения, которые могут быть использованы для ударов по территории России, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию.

Это решение вызвало критику со стороны оппозиционных партий, включая Христианско-демократический союз (ХДС), представители которого считают, что отказ от поставок подрывает доверие к Германии среди союзников и затягивает конфликт. Некоторые европейские партнёры Германии также выразили недовольство таким подходом, отмечая, что поддержка Украины должна быть более решительной.

Шольц, однако, остаётся непреклонным. Он подчеркнул, что Германия уже оказывает значительную военную и финансовую поддержку Украине, но стремится избежать прямого участия в боевых действиях. Канцлер отметил, что приоритетом является сохранение баланса между помощью Украине и предотвращением прямого столкновения НАТО с Россией. Он также заявил, что Германия готова продолжать переговоры с Россией для поиска дипломатического решения конфликта.

С момента начала конфликта Германия уже передала Украине значительное количество оружия и боеприпасов, включая системы ПВО, танки Leopard и гаубицы. Однако вопрос о передаче дальнобойных ракет остаётся наиболее спорным из-за потенциальных рисков для национальной безопасности и международных обязательств.