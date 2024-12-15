Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому установить рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными. Однако Киев отверг инициативу, несмотря на готовность Москвы поддержать предложение. Венгрия пыталась выступить посредником в урегулировании конфликта, но её усилия встретили сопротивление из-за сомнений в намерениях и тесных связей Будапешта с Москвой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому установить рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными. Это предложение было частью усилий Венгрии, направленных на урегулирование конфликта и гуманитарное облегчение в период рождественских праздников. Однако украинская сторона отвергла эту инициативу, что вызвало неоднозначную реакцию в дипломатических кругах.

Согласно заявлению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, отказ Киева был представлен в резкой форме, что венгерская сторона расценила как «некультурный жест». Запрос на переговоры был передан через главу офиса президента Украины Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Несмотря на это, Киев отказался организовывать обсуждение предложений Будапешта.

Орбан ранее провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались возможности перемирия, гуманитарной помощи и обмена пленными. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Россия выразила готовность поддержать инициативу Венгрии, если будут достигнуты договорённости с украинской стороной.

Попытка Венгрии стать посредником в мирных переговорах не является первой. Ещё летом 2024 года Орбан предлагал Зеленскому немедленное прекращение огня на текущей линии фронта, чтобы ускорить начало диалога. Однако тогда украинская сторона выразила сомнения в эффективности такого подхода, ссылаясь на негативный опыт прошлых перемирий, которые, по её мнению, использовались Россией для перегруппировки войск.