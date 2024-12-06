OpenAI заключила партнёрство с Anduril Industries для интеграции своих передовых технологий искусственного интеллекта в системы противодействия беспилотным летательным аппаратам. Это сотрудничество знаменует новый этап в политике OpenAI, которая ранее исключала использование своих разработок в военных целях. Anduril, лидер в разработке автономных оборонных систем, уже имеет крупные контракты с вооружёнными силами США.

OpenAI заключила партнёрское соглашение с Anduril Industries, компанией, специализирующейся на разработке оборонных технологий, включая системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Это сотрудничество станет ключевым этапом в интеграции искусственного интеллекта в военные технологии, направленные на повышение безопасности вооружённых сил США и их союзников.

Anduril Industries, основанная Палмером Лаки, известным как создатель Oculus, активно разрабатывает передовые решения для борьбы с угрозами, связанными с БПЛА. Среди её продуктов — автономные системы, которые способны обнаруживать, отслеживать и нейтрализовать беспилотные устройства. Компания уже имеет контракт на сумму $200 миллионов с Корпусом морской пехоты США на поставку таких систем, что делает её лидером в этой области.

В рамках партнёрства технологии OpenAI, включая обработку данных и прогнозирование на основе больших объёмов информации, будут интегрированы в существующие платформы Anduril. Это позволит ускорить процесс принятия решений, улучшить ситуационную осведомлённость операторов и повысить эффективность систем противодействия дронам. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отметил, что сотрудничество с Anduril направлено на защиту военнослужащих и укрепление демократических ценностей с помощью ответственного применения технологий искусственного интеллекта.

Изменение политики OpenAI стало важным моментом для этого партнёрства. Ранее компания исключала использование своих разработок в военных целях, однако в январе 2024 года пересмотрела свои условия обслуживания, убрав запрет на «военное и боевое применение». Этот шаг позволил компании работать с оборонными подрядчиками, такими как Anduril, для создания систем, которые могут повысить национальную безопасность.

Anduril подчёркивает, что несмотря на интеграцию ИИ, ключевые решения, такие как применение вооружений, останутся за людьми. Технологии OpenAI будут использоваться для анализа данных и улучшения взаимодействия между различными элементами систем. Стороны также заявляют о приверженности соблюдению этических стандартов и прозрачности в разработке.