Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал Дональда Трампа продолжить активную борьбу с Россией, подчеркнув важность усиленной поддержки Украины. Цахкна заявил, что Трамп должен использовать военную и экономическую мощь США для сдерживания России и изменения её целей.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил с заявлением, в котором призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа продолжить активную борьбу с Россией и поддержать Украину. Цахкна заявил, что Трамп должен использовать возможности США для усиления противостояния, чтобы изменить цели Кремля. По его мнению, Россия боится НАТО и опасается истощения своих ресурсов, что делает её уязвимой в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что Трамп имеет шанс стать ключевым игроком, который может сыграть решающую роль в стабилизации ситуации в Европе и обеспечении безопасности для демократических стран.

Цахкна также выразил обеспокоенность по поводу текущих темпов повышения обороноспособности Европы. Он призвал страны ЕС увеличить инвестиции в оборону и обеспечить более сильную поддержку Украины. По его словам, «Россия будет оставаться угрозой для Европы и демократической части мира», и для этого необходимо действовать на опережение.

В ответ на эти заявления, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала позиции Эстонии. Она отметила абсурдность ситуации, когда страна, не имеющая средств для содержания собственных посольств, оказывает финансовую помощь Украине. Захарова предложила Эстонии обратиться за помощью к НАТО, если у неё недостаточно средств для выполнения своих международных обязательств. Это заявление ещё раз подчеркнуло противоречия в подходах к поддержке Украины внутри НАТО, а также возросшую напряжённость в отношениях между Россией и странами Балтии.