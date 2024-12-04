На заседании министров иностранных дел стран НАТО 3 декабря 2024 года Украина вновь заявила о своём намерении получить полноправное членство в альянсе. Киев утверждает, что только в этом случае они могут рассчитывать на реальную безопасность. В обмен на членство Украина готова рассмотреть территориальные уступки и возможно даже отказаться от восстановления контроля над всеми границами 1991 года.

На фоне продолжающегося конфликта с Россией Украина наравщивает дипломатические усилия для получения членства в НАТО. На заседании министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе украинская делегация выразила чёткое требование: приглашение в НАТО является для Киева единственной гарантией безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вступление в альянс станет ключевым элементом плана «победы» страны, включая усиление международной поддержки и неядерные меры сдерживания. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига официально обратился к НАТО с просьбой пригласить Украину на следующем саммите, заявив, что это станет мощным сигналом для России о провале её попыток блокировать евроатлантический курс Украины.

Однако среди стран-членов НАТО сохраняются разногласия по этому вопросу. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что решение о вступлении Украины остаётся второстепенным на фоне текущей необходимости усиления военной помощи Киеву. Многие государства, включая США и Германию, выступают за осторожный подход, указывая на необходимость выполнения Украиной определённых критериев и достижения консенсуса между всеми членами блока. В Брюсселе также обсуждались планы по наращиванию поставок вооружений и укреплению украинских позиций на поле боя.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила, что членство Украины в НАТО может быть включено в будущий мирный договор с Россией, однако такой шаг может сопровождаться территориальными уступками со стороны Киева. В Кремле уже выразили резкое несогласие с идеей вступления Украины в альянс, назвав это угрозой национальной безопасности России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой сценарий противоречит принципу неделимости безопасности и может привести к эскалации конфликта.

На фоне подготовки к смене администрации в США и будущих переговоров, организуемых командой Дональда Трампа, тема членства Украины в НАТО становится одной из ключевых на международной арене. Пока Киев продолжает настаивать на своём, НАТО фокусируется на краткосрочной военной поддержке, оставляя обсуждение долгосрочных перспектив членства Украины на будущее.