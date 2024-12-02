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jackhalloween9
Профессор Динамо из Deadlock получил голос Снайпера из Team Fortress 2
Valve анонсировала участие Джона Патрика Лоури, актёра озвучки Снайпера из Team Fortress 2, в новом проекте компании — MOBA-шутере Deadlock. Лоури подарил голос Профессору Динамо — роботу с человеческой душой, специализирующемуся на командной поддержке.

Valve подтвердила участие Джона Патрика Лоури, известного актёра озвучки, в создании нового MOBA-шутера Deadlock. Лоури, чей голос знаком миллионам поклонников благодаря роли Снайпера в Team Fortress 2, озвучил персонажа по имени Профессор Динамо. Deadlock — это новый проект компании, совмещающий элементы шутера от третьего лица и классической MOBA.

Профессор Динамо представляет собой робота с человеческой душой, который потерял своё тело в результате экспериментов с временным разрывом. Теперь его дух заключён в механический корпус. Этот персонаж предназначен для командной поддержки: он способен атаковать врагов кинетическими ударами, быстро перемещаться по карте с помощью телепортации и восстанавливать здоровье союзников. По словам Лоури, команда разработчиков официально разрешила ему раскрыть участие в проекте, подчеркнув, что игра пока находится на ранней стадии разработки.

На данный момент Deadlock проходит закрытое альфа-тестирование. Разработчики регулярно добавляют обновления, улучшая игровой процесс. Недавний патч ввёл рейтинговый режим, а также переработал некоторые механики. Эти изменения направлены на улучшение баланса игры и подготовку её к открытым тестам. Помимо этого, проект уже вызвал интерес киберспортивного сообщества. 2 декабря стартовал официальный онлайн-турнир с призовым фондом 10 тысяч долларов. До этого инициативные игроки организовывали неофициальные соревнования, что свидетельствует о большом потенциале Deadlock.

Джон Патрик Лоури, кроме Team Fortress 2, известен своими работами в других проектах Valve, таких как Left 4 Dead и Half-Life 2. Его участие в Deadlock привлекло внимание широкой аудитории и подчёркивает преемственность творческой работы компании. Deadlock продолжает развиваться, обещая стать важным проектом в жанре командных шутеров.

#deadlock
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