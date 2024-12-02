Интегрированная графика Intel Arc Alchemist впервые заняла 0,18% в статистике Steam Hardware & Software Survey за октябрь 2024 года. Это стало возможным благодаря её использованию в игровых ноутбуках с процессорами Meteor Lake.

В октябре 2024 года графические решения Intel Arc впервые появились в обзоре Steam Hardware & Software Survey. Доля интегрированных видеокарт Intel Arc Alchemist составила 0,18% среди всех используемых графических решений, что свидетельствует о росте их популярности, особенно в сегменте игровых ноутбуков и устройств с процессорами Meteor Lake.

Несмотря на это, дискретные графические карты серии Intel Arc, такие как A770 и A580, пока не получили значительной популярности среди пользователей Steam. Основными конкурентами на рынке остаются решения NVIDIA, включая GeForce RTX 3060 и RTX 4060, которые лидируют в списке.

Intel активно работает над расширением своего присутствия на рынке графических процессоров. В преддверии праздничного сезона компания готовится к выпуску новой линейки графических карт Arc Battlemage, которые будут конкурировать с решениями NVIDIA и AMD в среднем ценовом сегменте. Новая архитектура Xe2 обещает улучшенные характеристики и энергоэффективность, что может привлечь большее внимание как геймеров, так и разработчиков.

Появление графики Intel Arc в статистике Steam — это первый шаг компании на пути к укреплению позиций в конкурентной среде графических решений. Массовый выпуск ноутбуков и игровых устройств с интегрированной графикой Intel продолжает способствовать увеличению её доли на рынке. Ожидается, что новые модели, включая серию Battlemage, усилят это движение, обеспечив более широкий выбор для пользователей.