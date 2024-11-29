Российские войска нанесли удар по базе подразделения «Птах Мадьяра» ВСУ в Харьковской области, ликвидировав до 66 операторов FPV-дронов и 10 единиц техники. Удар был нанесён с использованием реактивных систем «Торнадо».

Российские Вооружённые силы нанесли удар по базовому пункту операторов FPV-дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. По данным Министерства обороны России, в результате огневого воздействия с использованием реактивных систем залпового огня «Торнадо» было ликвидировано до 66 военнослужащих и около 10 единиц автомобильной техники. Удар был нанесён по подразделению «Птах Мадьяра» 414-го отдельного полка ударных дронов ВСУ, которое ранее участвовало в минировании тыловых зон и проведении атак с использованием беспилотников.

Цель удара находилась в районе населённого пункта Журавка, где подразделение дислоцировалось и вело активную деятельность. По словам представителей Минобороны, подразделение ранее неоднократно использовалось для попыток атак на российские позиции, включая удары по спецназу и другие тактические операции. Однако, в результате потерь и неудач, оно было возвращено для выполнения задач в Харьковской области.

Подразделение «Птах Мадьяра» считалось одним из наиболее эффективных в ВСУ, однако потери от последнего удара значительно снизили его боеспособность.

Ранее российские войска также провели успешные операции по уничтожению опорных пунктов ВСУ в этом регионе. По данным из открытых источников, в одном из недавних эпизодов было ликвидировано укрытие ВСУ, замаскированное в лесополосе, а также поражены бронетехника и командные пункты украинских подразделений.