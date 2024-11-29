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jackhalloween9
СВР: НАТО планирует заморозить конфликт на Украине для усиления ВСУ
Служба внешней разведки России заявила, что НАТО рассматривает сценарий замораживания конфликта на Украине для восстановления боеспособности ВСУ. Альянс планирует развернуть учебные центры и направить 100-тысячный миротворческий контингент. Москва категорически отвергает такие инициативы, называя их угрозой безопасности.

29 ноября 2024 года Служба внешней разведки России (СВР) сообщила о стратегии НАТО, предполагающей временное прекращение боевых действий на Украине. По данным СВР, главная цель альянса — восстановить боеспособность украинских сил, включая модернизацию военной инфраструктуры и производство вооружений. Для этого планируется привлечение западных военно-промышленных компаний, таких как Rheinmetall, и создание учебных центров, рассчитанных на подготовку до миллиона мобилизованных.

Одной из ключевых инициатив НАТО может стать размещение на территории Украины так называемого «миротворческого контингента» численностью до 100 тысяч человек. По мнению СВР, такие действия могут быть использованы для установления внешнего контроля над Украиной под видом обеспечения безопасности. Также альянс прорабатывает новую финансовую схему поддержки, направленную на прямые инвестиции в украинские предприятия, чтобы ускорить производство вооружений.

Российское руководство категорически отвергает идею замораживания конфликта. Сергей Нарышкин, директор СВР, заявил, что Москва не допустит сценария, подобного «корейскому», и настаивает на необходимости долгосрочного мира, гарантирующего безопасность России. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности, подчеркнул, что конфликт завершится только в случае прекращения поддержки Украины со стороны НАТО.

На фоне этих заявлений Россия продолжает активные действия на фронте, расширяя зону контроля. По данным российских источников, за ноябрь российские силы заняли около 700 квадратных километров, что свидетельствует о наращивании темпов наступления.

#украина #сво #нато
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