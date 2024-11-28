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jackhalloween9
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год: 56% средств пойдут на оборону
Президент Украины Владимир Зеленский подписал бюджет на 2025 год с рекордным дефицитом в $39,5 млрд. Основным приоритетом остаётся финансирование оборонного сектора, которому выделено 56% расходов. Для покрытия дефицита Украина рассчитывает на международную помощь, в том числе от стран G7 и МВФ.

28 ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2025 год, который станет одним из самых крупных и стратегически важных за всю историю страны. В условиях продолжающегося конфликта и экономических вызовов ключевым приоритетом бюджета стало финансирование сектора безопасности и обороны. На эти цели выделено 2,23 триллиона гривен, что составляет 56% всех государственных расходов. Эти средства будут направлены на закупку и производство вооружения, дронов, военной техники и другие оборонные нужды.

Общий объём расходов бюджета составляет 3,6 триллиона гривен (около 86,6 миллиарда долларов), в то время как доходы прогнозируются на уровне 2,05 триллиона гривен (около 49,3 миллиарда долларов). Таким образом, дефицит бюджета достигает 1,55 триллиона гривен (примерно 39,5 миллиарда долларов), что является одним из самых высоких показателей в истории страны. Для покрытия этого дефицита Украина рассчитывает на внешнюю финансовую помощь, включая средства от западных партнёров и международных организаций, таких как Международный валютный фонд (МВФ).

Кроме оборонных расходов, бюджет предусматривает значительное финансирование социальной защиты — 420,9 миллиарда гривен, здравоохранения — 217 миллиардов гривен и образования — 199 миллиардов гривен. Эти направления остаются ключевыми для поддержки населения в условиях кризиса. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что документ направлен на обеспечение стабильности и устойчивости государства, несмотря на серьёзные экономические вызовы.

Международное сообщество продолжает играть важную роль в поддержке Украины. Большая часть бюджетного дефицита будет покрыта за счёт помощи западных стран. В 2024 году общий дефицит составил 43,9 миллиарда долларов, и значительная часть этих средств также была предоставлена иностранными донорами. Однако эксперты из МВФ подчёркивают необходимость повышения внутренней финансовой независимости Украины, поскольку международная помощь может быть сокращена в будущем.

Политики и аналитики отмечают, что реализация бюджета станет серьёзным испытанием для Украины. Александра Устинова, член украинского парламента, заявила, что без стабильной внешней помощи правительство будет вынуждено обращаться за дополнительной поддержкой к странам G7. Это ставит перед украинскими властями задачу поиска новых источников финансирования и повышения эффективности использования имеющихся ресурсов.

#украина
Источник: ria.ru
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