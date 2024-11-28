Истцы обвиняют компанию в злоупотреблении своим доминирующим положением и завышении комиссий в Steam. Теперь к иску могут присоединиться разработчики и издатели, выплачивавшие 30% комиссию с 2017 года.

Федеральный суд США присвоил коллективный статус антимонопольному иску против компании Valve, поданному студиями Wolfire Games и Dark Catt Studios. Истцы утверждают, что Valve злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке цифровой дистрибуции игр, устанавливая комиссию в размере 30% на продажу игр через платформу Steam и ограничивая конкуренцию. Теперь к иску могут присоединиться разработчики и издатели, выплачивавшие эту комиссию с 28 января 2017 года.

Первоначально иск был подан Wolfire Games в 2021 году, но после ряда юридических преград он был объединён с аналогичным делом от Dark Catt Studios в 2022 году. Судья отклонил просьбу Valve исключить показания эксперта истцов, что укрепило их позиции. Коллективный статус иска существенно увеличивает его масштаб, поскольку предоставляет возможность другим участникам рынка выразить своё недовольство политикой Steam.

Предыдущее поведение Valve неоднократно вызывало антимонопольные разбирательства. В 2021 году Европейская комиссия оштрафовала компанию и пять издателей на 7,8 млн евро за геоблокировку игр на платформе Steam. Текущий иск может повлиять на рынок цифровой дистрибуции игр, потенциально изменив структуру комиссий и отношения между платформами и разработчиками.

Эксперты отмечают, что исход дела может не только затронуть финансовую политику Valve, но и создать прецедент для других платформ, работающих в сфере цифровой дистрибуции. Рассмотрение иска продолжится в ближайшие месяцы, и его результаты могут определить дальнейшее развитие индустрии видеоигр.