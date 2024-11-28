Mojang Studios выпустит обновление "The Garden Awakens" для Minecraft 3 декабря 2024 года. Игроков ждёт новый биом "Бледный Сад" с уникальными деревьями, блоками и опасными мобами Скрипунами, которые активируются, если на них не смотреть. Это обновление добавит новые механики, звуки и декоративные элементы, расширяя возможности для исследований и творчества.

3 декабря 2024 года Mojang Studios выпустит обновление для Minecraft под названием "The Garden Awakens". Главной новинкой станет биом "Бледный Сад", который добавит в игру мистическую атмосферу и новые механики. В этом биоме игроки смогут найти уникальные деревья бледного дуба, добыть моховые покрытия и другие декоративные блоки, что расширит возможности для творчества.

Однако главной особенностью "Бледного Сада" станут ночные активности. После захода солнца в биоме появляются зловещие цветы "глазоцветы" и загадочные мобы Скрипуны. Эти существа остаются неподвижными, пока игрок смотрит на них, но начинают преследовать, если взгляд будет отведён. Для победы над Скрипуном потребуется найти его "Скрипучее сердце", спрятанное в недрах биома.

Обновление также добавит новые звуковые эффекты и декоративные элементы, усиливающие погружение в атмосферу. "The Garden Awakens" станет частью стратегии Mojang по выпуску контент-дропов, которые позволяют регулярно обновлять игру без масштабных апдейтов. Это обновление обещает открыть новые возможности для исследований и выживания, сохраняя Minecraft свежим и интересным для миллионов игроков по всему миру.