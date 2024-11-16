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jackhalloween9
Илон Маск отверг обвинения в связях с Россией, пообещав разоблачить инициаторов
Илон Маск отверг обвинения в связях с Россией, назвав их политическими манипуляциями, и пообещал разоблачить инициаторов этих слухов. Скандал разгорелся на фоне его поддержки Дональда Трампа и обвинений демократов в угрозе национальной безопасности США.

Американский предприниматель Илон Маск оказался в центре громкого скандала после того, как сенаторы-демократы Джин Шахин и Джек Рид обратились в Министерство юстиции США с требованием расследовать его предполагаемые контакты с российскими властями. По их мнению, эти связи могут угрожать национальной безопасности США и должны стать поводом для пересмотра участия SpaceX в государственных контрактах.

Обвинения в адрес Маска основываются на сообщениях американской прессы, включая The Wall Street Journal, где утверждалось, что миллиардер якобы поддерживал регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным. По версии издания, обсуждения включали геополитические вопросы и возможные ограничения работы спутниковой сети Starlink на Тайване. Кремль, однако, опроверг эти утверждения, заявив, что единственный разговор между Маском и Путиным состоялся в 2021 году и был посвящён космическим технологиям. 

Илон Маск резко отреагировал на обвинения в социальной сети X (ранее Twitter), заявив: «Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их». Он назвал сенаторов «марионетками», выразив уверенность, что за их действиями стоят влиятельные силы. По его словам, обвинения носят политический характер и направлены на подрыв его репутации.

Эти заявления Маска вызвали смешанные реакции. Некоторые видят в его словах попытку защитить свою репутацию в условиях давления, другие считают их излишне агрессивными, что может навредить его отношениям с правительственными структурами.

Скандал разразился на фоне активной поддержки Маском предвыборной кампании Дональда Трампа, который недавно победил на президентских выборах в США. Сообщается, что Маск может войти в новую администрацию Трампа, возглавив ведомство по повышению эффективности работы правительства. Это вызвало дополнительный интерес к его международным контактам и возможным конфликтам интересов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких регулярных контактов между Путиным и Маском не было, а обсуждаемые в СМИ слухи не соответствуют действительности. По его словам, единственная беседа между ними произошла до 2022 года и была исключительно профессиональной.

#новости #маск
Источник: tass.ru
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