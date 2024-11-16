«Северный Паук» — отечественный супергерой из Сибири. История студента Никиты из Нефтесибирска, получившего сверхспособности, выходит в декабре 2024 года в трёх форматах, включая эксклюзивный твёрдый переплёт.

16 ноября 2024 года российская комикс-индустрия сделала шаг вперёд с началом предзаказов на уникальный проект — комикс о «Северном Пауке». Этот необычный герой — российский ответ Человеку-пауку — создан интернет-художником Евгением Зубковым, который впервые представил свою концепцию в 2020 году. Теперь благодаря поддержке издательства «Терлецки Комикс» фанаты могут увидеть героя на страницах печатного издания.

Действие разворачивается в маленьком рабочем городе Нефтесибирске, где обычный студент техникума Никита после загадочного инцидента получает сверхъестественные способности. На первый взгляд, его новые силы кажутся бесполезными в суровом климате северного региона, но Никита быстро осознаёт, что может использовать их для борьбы с несправедливостью и преступностью. Эта история представляет собой свежий взгляд на супергеройский жанр, адаптированный под российские реалии.

Комикс выйдет в трёх вариантах:

Мягкая обложка — 590 рублей,

Твёрдый переплёт с фирменной обложкой — 990 рублей,

Твёрдый переплёт с эксклюзивной обложкой для специализированных магазинов — 990 рублей.

Издание включает 120 страниц, содержащих основной сюжет, дополнительные материалы, концепт-арты и специальный новогодний выпуск. Это первый случай, когда фанатская работа получает полноценный тираж в печатном формате.

Поступление комикса в продажу ожидается в декабре 2024 года. Проект уже вызвал большой интерес среди поклонников, как в России, так и за рубежом. Многие считают, что «Северный Паук» может стать началом новой волны отечественных супергероев, которые предлагают локальный, но универсально привлекательный взгляд на героизм.

Таким образом, «Северный Паук» не только расширяет горизонты российской комикс-индустрии, но и показывает, как популярный жанр может адаптироваться под уникальные условия и культурный контекст.