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jackhalloween9
Новый фильм франшизы «Чужой» получил 82% одобрения на Rotten Tomatoes
"Чужой: Ромул" - новый научно-фантастический хоррор режиссера Феде Альвареса, действие которого разворачивается между первой и второй частями культовой серии "Чужой". Фильм получил преимущественно положительные отзывы критиков, которые отметили его атмосферность, зрелищность и впечатляющие сцены с ксеноморфами, хотя некоторые посчитали картину слишком зависимой от ностальгии по оригиналу.

15 августа в мировой прокат выходит научно-фантастический хоррор "Чужой: Ромул", режиссером которого выступил Феде Альварес, известный по фильму "Не дыши". Картина, действие которой разворачивается между первой и второй частями культовой серии, уже получила первые оценки критиков и журналистов.

На популярном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм получил 82% одобрения на основе 123 обзоров, а на Metacritic его рейтинг составил 64 балла из 100 на основе 39 рецензий. Эти показатели свидетельствуют о преимущественно положительном приеме картины.

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Критики особенно отметили внимание создателей к деталям, позволившее воссоздать атмосферу оригинального фильма. Многие обозреватели сошлись во мнении, что "Ромул" получился насыщенным и достаточно страшным. Отдельной похвалы удостоилась концовка фильма, хотя мнения о ней разделились: одни назвали ее разочаровывающей, другие – захватывающей.

Журналисты также высоко оценили визуальную составляющую картины и актерский состав, особенно выделив игру Кэйли Спэйни в главной роли. По мнению критиков, ее героиня не выглядит копией Эллен Рипли, а воспринимается как самостоятельный персонаж.

Среди наиболее впечатляющих сцен отмечены эпизоды с рождением ксеноморфа и битва с монстрами в условиях невесомости. Режиссер Феде Альварес ранее упоминал, что черпал вдохновение из игры Alien: Isolation.

Однако не обошлось и без критики. Некоторые рецензенты посчитали, что фильм слишком сильно полагается на ностальгию и не привносит в серию новых идей. Часть обозревателей также отметила перенасыщенность картины персонажами и недостаточную проработку второстепенных героев.

"Чужой: Ромул" выходит в прокат в странах СНГ уже сегодня, 15 августа, а премьера в США состоится 16 августа. Несмотря на смешанные отзывы, фильм обещает стать интересным дополнением к легендарной франшизе, особенно для давних поклонников серии.

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