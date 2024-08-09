Вооруженные силы Украины предприняли атаку на Курскую область России, задействовав элитную 80-ю десантно-штурмовую бригаду вместе с 22-й и 88-й бригадами.

По данным американского издания Forbes, в нападении на Курскую область принимает участие одно из наиболее боеспособных подразделений Вооруженных сил Украины - 80-я десантно-штурмовая бригада. Это соединение, известное своей мобильностью и эффективностью, действует совместно с 22-й и 88-й бригадами ВСУ.

Согласно источникам, 80-я бригада оснащена как советской, так и американской военной техникой, что подтверждается видеоматериалами из социальных сетей. Численность каждого из участвующих в операции соединений может достигать двух тысяч человек, с дополнительными резервами.

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Стоит отметить, что 80-я бригада ранее фигурировала в сообщениях о нарушении международных конвенций. В 2022 году появилось видео, на котором, предположительно, военнослужащие этого подразделения участвовали в расстреле российских военнопленных в селе Макеевка. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Боевые действия в приграничных районах Курской области начались 6 августа и продолжаются до сих пор. Российские вооруженные силы ведут операции по нейтрализации украинских формирований в Судженском и Кореневском районах, а также наносят удары по резервам противника в Сумской области Украины.

Москва характеризует происходящее как террористический акт и провокацию. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти действия оказывают давление на Россию и, по его мнению, приближают мирное урегулирование конфликта.

Ситуация в Курской области привлекла внимание международного сообщества, в том числе вызвала удивление у некоторых американских официальных лиц. Развитие событий продолжает оставаться в фокусе мировых СМИ и экспертов по безопасности.