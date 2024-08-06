Спикер парламента Грузии раскрыл информацию о давлении со стороны ЕС и оппозиции, призывавших ввести санкции против России и отправить добровольцев на Украину. Правящая партия отвергла эти требования. Премьер-министр выразил надежду на улучшение отношений с США.

В грузинской политике разгорается новый скандал, связанный с неожиданными откровениями спикера парламента Шалвы Папуашвили. В своём недавнем выступлении он приоткрыл завесу тайны над дипломатическими кулуарами, шокировав общественность информацией о давлении со стороны европейских партнёров.

По словам Папуашвили, представители Евросоюза, действуя в унисон с оппозиционной партией "Единое национальное движение", настойчиво подталкивали Тбилиси к радикальным шагам в отношении России. "Нам предлагали не просто ввести санкции, но и отправить наших граждан на линию огня", - заявил спикер, намекая на призывы к организованной отправке грузинских добровольцев на Украину.

реклама

Правящая партия "Грузинская мечта" оказалась между молотом и наковальней, балансируя между внешнеполитическими ожиданиями и национальными интересами. "Мы не могли рисковать безопасностью страны, поддавшись на эти провокационные предложения", - подчеркнул Папуашвили, объясняя решение правительства воздержаться от прямой конфронтации с Москвой.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, комментируя ситуацию, выразил надежду на "оттепель" в отношениях с Вашингтоном. "Мы рассчитываем на перезагрузку диалога с США, как только уляжется пыль на международной арене", - отметил он, прогнозируя возможное завершение украинского конфликта к 2025 году.