Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил о значительных потерях ВСУ и продвижении российских войск за последние два месяца, ссылаясь на данные Министерства обороны. По его словам, украинская сторона потеряла более 115 тысяч военнослужащих и значительное количество техники, в то время как российские силы освободили 420 квадратных километров территории. Шойгу также напомнил об условиях России для начала мирных переговоров, озвученных ранее президентом Владимиром Путиным.

6 августа 2024 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выступил с заявлением о ходе специальной военной операции на Украине, ссылаясь на данные Министерства обороны России. По его словам, за последние два месяца ситуация на фронте существенно изменилась.

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Ключевые моменты заявления:

Потери украинской стороны: По данным российского оборонного ведомства, за период с середины июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери: Более 115 000 военнослужащих

Свыше 3 000 единиц бронетехники

Более 3 000 единиц автомобильной техники Продвижение российских войск: За тот же период российские силы освободили территорию площадью 420 квадратных километров. Темпы потерь: Шойгу отметил, что темп потерь украинской армии составляет около 60 000 человек в месяц, назвав эту цифру "большой". Позиция России: Секретарь Совбеза подчеркнул, что российские войска продолжают движение вперед. Возможность прекращения конфликта: Шойгу напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина от 14 июня, в котором были изложены условия для мирных переговоров: Вывод украинских войск с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Официальный отказ Украины от намерений вступить в НАТО Готовность к диалогу: Было подчеркнуто, что Россия готова к мирным переговорам, но только после выполнения Киевом озвученных условий.

Эксперты отмечают, что данные о потерях и территориальных изменениях сложно верифицировать независимо. Международное сообщество продолжает призывать стороны к диалогу и мирному урегулированию конфликта.