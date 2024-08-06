6 августа 2024 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выступил с заявлением о ходе специальной военной операции на Украине, ссылаясь на данные Министерства обороны России. По его словам, за последние два месяца ситуация на фронте существенно изменилась.
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Ключевые моменты заявления:
- Потери украинской стороны: По данным российского оборонного ведомства, за период с середины июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери:
- Более 115 000 военнослужащих
- Свыше 3 000 единиц бронетехники
- Более 3 000 единиц автомобильной техники
- Продвижение российских войск: За тот же период российские силы освободили территорию площадью 420 квадратных километров.
- Темпы потерь: Шойгу отметил, что темп потерь украинской армии составляет около 60 000 человек в месяц, назвав эту цифру "большой".
- Позиция России: Секретарь Совбеза подчеркнул, что российские войска продолжают движение вперед.
- Возможность прекращения конфликта: Шойгу напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина от 14 июня, в котором были изложены условия для мирных переговоров:
- Вывод украинских войск с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
- Официальный отказ Украины от намерений вступить в НАТО
- Готовность к диалогу: Было подчеркнуто, что Россия готова к мирным переговорам, но только после выполнения Киевом озвученных условий.
Эксперты отмечают, что данные о потерях и территориальных изменениях сложно верифицировать независимо. Международное сообщество продолжает призывать стороны к диалогу и мирному урегулированию конфликта.