Компания AOC презентовала новый игровой монитор AGON Pro AG246FK с высокой частотой обновления. Он ориентирован в первую очередь на киберспортсменов и игроков, которым важна плавность картинки и скорость реакции на происходящее на экране.

Бренд AOC, известный своей компьютерной техникой и периферией, представил пользователям сети новинку – геймерский монитор, входящий в линейку AGON Pro – AG246FK. Его ключевая особенность – невероятно высокая частота обновления, составляющая 540 Гц. По словам производителей, новинка подойдет и профессиональным игрокам, и тем, кто хочет получить чрезвычайно плавную картинку, особенно в шутерах.

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Размер экрана чуть больше 21-го дюйма. Имеется TN-матрица, а разрешение Full HD. Что касается показателя ФПС, то он равен 540 Гц. Отклик экрана практический моментальный, задержка составляет всего 0,2 мс. По словам производителя, монитор в полной мере поддерживает sRGB и HDR400.

У новинки есть типичные «фишки» геймерского оборудования. Устройство оснащено RGB-подсветкой корпуса с обратной стороны. Есть стандартные порты, а также USB-разъемы, позволяющие использовать монитор в качестве USB-хаба.

Уже стала известна точная стоимость. Цена, в перерасчете на рубли, составит почти 70 000.