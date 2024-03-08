Теперь фанаты могут перепройти экшен, сохранив прокачку и разблокированные костюмы. Для удобства будет доступна функция выбора любой главы.

Insomniac Games выпустила для игроков Marvel’s Spider-Man 2 очередной патч. В нем разработчики добавили режим «Новой игры+». Теперь геймеры могут заново пройти тайтл, не потеряв прокачку и костюмы, полученные во время предыдущего прохождения. Также для удобства добавили функцию выбора глав.

Вместе с тем нововведение исправляет разнообразные баги. Добавлены некоторые фишки, такие как опции доступности или смена времени. Главные герои получили по одному новому костюму, которые фанаты уже успели положительно оценить.

реклама

Выпуск игры состоялся осенью прошлого года. Компания представила проект как эксклюзив для консолей PS5. На прошлогоднем мероприятии The Game Awards 2023 тайтл выдвинули на 6 номинаций, но разработчикам так и не удалось забрать хотя бы одну награду.

Компания обещает и дальше развивать вселенную. Уже появились анонсы проектов. Даты выхода и трейлеры представят пользователям уже в этом году, скорее всего осенью или зимой.