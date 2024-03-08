Компания Compal Electronics показала концептуальный ноутбук под названием DualFlip с очень необычной конструкцией. Он получил сразу два съёмных дисплея, которые можно использовать в самых разных конфигурациях благодаря специальной конструкции шарнира.

Компания Compal Electronics презентовала новый необычный ноутбук, названный DualFlip. Его особенность заключается в нестандартной конструкции. Девайс оснащен двумя съемными дисплеями, используемыми в различных конфигурациях.

У ноутбука два сенсорных дисплея с диагональю 13,3 дюйма. Они удобно фиксируются в вертикальном или горизонтальном положении. Также второй экран можно легко уложить под клавиатуру, превратив гаджет в стандартный лэптоп.

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Блок дисплеев можно отсоединить от корпуса, и тогда они функционируют как независимый монитор или графический планшет. При этом пользователь может продолжать набирать текст на клавиатуре, так как она имеет беспроводные технологии.

Новинка от компании не появится на рынке под её собственной торговой маркой. Compal специализируется на разработке устройств для различных брендов. Пока инсайдеры не опубликовали информации о стоимости, а также о технических характеристиках.