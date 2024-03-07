Латвия присоединилась к чешской программе по закупкам боеприпасов для Украины, об этом написал в социальной сети X министр обороны страны Андрис Спрудс.

Латвия заявила о планах присоединиться к чешской программе по закупкам артиллерийских боеприпасов для Украины. Это свидетельствует о том, что страны активно поддерживают ВСУ во время спецоперации и открыто демонстрируют свою позицию.

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Новостью поделился латвийский министр обороны Андрис Спрудс. По его мнению, поставки боеприпасов обладают решающим значением для победы. Ранее в СМИ было объявлено, что Латвия собирается поддержать инициативу Чехии в части закупок снарядов для Украины. Об этом сообщила литовский государственный и политический деятель Ингрида Шимоните. Со слов представителя чешского министерства обороны, скоро Украина должна получить первую партию боеприпасов. Они станут большим подспорьем для солдат на линии фронта.

Напомним, специальная операция стартовала в феврале 2022 года и продолжается до сих пор. Многие эксперты оценивают вооружение ВС РФ на высоком уровне, ВСУ помогают зарубежные страны.