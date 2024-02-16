Свыше 7 млрд евро будут предусмотрены на поставку вооружения, уточнил Шольц. К этим средствам добавятся еще 6 млрд евро, запланированные на ближайшие годы.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рассказал журналистам, что Берлин в течение года собирается передать 15 миллиардов евро в качестве поддержки Украины. Он говорит, что Германия будет прилагать усилия, чтобы поддержать страну в трудном положении.

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Более 7 миллиардов евро уйдет на поставку вооружения. К этим средствам добавятся еще 6 миллиардов евро, запланированные на ближайшие годы. Шольц считает, что ВСУ придется тяжелее воевать без поддержки США. В связи с этим, по мнению канцлера Германии, Европе стоит увеличить поддержку. Он уточнил, что некоторые государства уже работают в указанном направлении, приведя в пример Польшу и другие страны.

Шольц все равно считает, что Украине не хватает поддержки. Он обратился с призывом помогать Киеву к другим странам Евросоюза. В середине февраля сенат США одобрил комбинированный пакет помощи для Украины, Израиля и американских союзников на сумму в более чем 95 миллиардов долларов.