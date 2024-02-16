По его словам, если бы не меры, принимаемые против России «квазипартнерами в промышленности», наверное, не было бы такого количества заказов.

Путин на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш» в Челябинске заключил, что принятые санкции не нанесли урон по российской промышленности. Можно сказать, наоборот, они оказали положительное влияние. На это указывает рост заказов.

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Президент страны заметил, если бы не было принятых мер, направленных против России, вряд ли бы у российской промышленности был бы столь высокий объем заказов. Промышленность готова к масштабированию, поэтому больших проблем в части выполнения работ нет. Количество заказчиков продолжает стремительно расти. Главное, что качество работы не влияет на объем выполненных задач, специалисты используют современные технологии, в их распоряжении находится мощное оборудование, которое отвечает высоким стандартам качества и безопасности.

Владимир Владимирович на встрече с рабочими подчеркнул, что следует обратить особое внимание на подготовку кадров, очень важно, чтобы у специалистов были преемники.