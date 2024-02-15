Американский журналист Такер Карлсон опубликовал три видеоролика, в которых попытался показать, как два года санкций повлияли на жизнь в России. Интервьюер Путина спустился в метро, попробовал еду во «Вкусно – и точка» и посетил продуктовый магазин.

Американский обозреватель Такер Карлсон рассказал о своих впечатлениях от путешествия в Россию. Журналист заметил, что продукты в РФ намного дешевле, чем в США, но вкус чизбургера сильно похож на американский фастфуд, известный во всем мире.

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Карлсон признался, что его удивило наличие товаров из-за границы в российских магазинах. Пока он загрузил в сеть 3 ролика, где увлеченно рассказывает, как санкции повлияли на жизнь россиян. Знаменитость побывал в метро и дегустировал еду во «Вкусно – и точка». Карлсон поразился чистоте и отсутствию бездомных людей в подземке. В продуктовых магазинах обратил внимание на доступность цен и большой выбор. Американец подсчитал, что поход в супермаркет в США стоит примерно в 4 раза дороже, чем шопинг в Москве. В столице России ему понравилась инфраструктура, особенно впечатлило то, что здесь любой человек может сориентироваться в незнакомом месте. Везде есть указатели, плюс дорогу можно спросить у прохожих, и они подскажут путь.

Уровень жизни россиян иностранец оценил как высокий, ведь в магазинах не увидел жесткого дефицита товаров, дорогих цен на продукты. Москва показалась развитой столицей, открытой для посещения людей из разных стран.