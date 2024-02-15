Государства - члены НАТО договорились об обустройстве в Польше тренировочного центра для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Норвежский государственный и политический деятель Йенс Столтенберг прокомментировал планы по созданию тренировочного комплекса для ВСУ на территории Польши во время пресс-конференции в Брюсселе.

По словам политика, государства, являющиеся членами НАТО, договорились об обустройстве новой тренировочной площадки для украинских военнослужащих. Страны, входящие в НАТО, приняли решение оказать посильную помощь Украине в проведении спецоперации, которая стартовала в начале 2022 года. Центр будет работать в Быдгоще, городе с населением более 300 000 человек.

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Скоро страны-союзники будут решать необходимые для открытия центра технические детали. Пока было достигнуто только политическое решение, но это важное начало для всего процесса. Время для обсуждения технических моментов может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Практические решения будут приняты в течение 2024 года. Пока неясно, на сколько человек будет рассчитан центр военной подготовки.