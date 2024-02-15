Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий распространение фото- и видеоматериалов с изображением жестокости, в том числе так называемые треш-стримы.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий блогерам проводить треш-стримы. Под этим понятием имеются в виду попытки интернет-пользователей привлечь внимание большого количества человек на эфирах, где ведущий совершает над собой или другими участниками шоу опасные или унизительные действия.

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Документ обязывает владельцев социальных сетей следить за обновлениями лент, чтобы выявлять противоправный контент. На заседании Госдумы в первом чтении приняли проект, выносящий запрет на распространение как фотографий, так и видеозаписей, где демонстрируется жестокость в любом виде, идет призыв к физическому и психологическому насилию.

Напомним, инициатива в Госдуму поступила от сенаторов и депутатов в конце 2023 года. Если ее утвердят на федеральном уровне, то будут внесены соответствующие корректировки в Закон об информации. Таким образом, в стране усиливается контроль за поведением на популярных интернет-площадках.