Капитализация BTC достигла 1 триллиона долларов, а аналитики ожидают рост стоимости BTC до 112 тысяч долларов к следующему декабрю.

Впервые с конца 2021 года капитализация BTC достигла 1 триллиона долларов. Текущий курс первой криптовалюты превышает 51 тысячу долларов. Один биткоин по состоянию на 14 февраля торгуется на уровне 51 687 долларов.

Аналитики допускают вероятность того, к следующему декабрю 1 биткоин будет стоить 112 тысяч долларов. Эксперты заметили, что BTC с января стал дороже на 21%. На рост цен оказало влияние много причин, в том числе речь идет о спросе на биткоин-ETF. Приток средств в фонды на прошлой неделе стал более 1 миллиарда долларов.

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По итогам прошлого года ценность BTC увеличилась на 150% на ожиданиях инвесторов, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит запуск биткоин-ETF. Соответствующее решение было выдано 10 февраля 2024 года. Аналитики полагают, курс биткоина и дальше будет повышаться. Согласно худшему сценарию 1 BTC в преддверии 2025 года будет стоить примерно 55 тысяч долларов. Эксперты думают, что ниже этого порога сумма не должна уменьшиться.