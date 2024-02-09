Так, на вопрос о доверии главе государства 79,1 процента респондентов ответили положительно, при этом только 16,8 процента — отрицательно.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, чуть более 79% жителей РФ доверяют действующему президенту страны Владимиру Путину. Большинство россиян одобряют кандидатуру Владимира Владимировича в качестве политического лидера.

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Однако почти 17% жителей страны относятся к политике президента РФ отрицательно. Если говорить в целом, то политика Путина устраивает 77,1% респондентов, почти 15% опрошенных сказали, что им нынешняя политика, наоборот, не нравится.

Напомним, опрос «ВЦИОМ-Спутник» стартовал 29 января и завершился 4 февраля. Только недавно были подведены итоги. Интервьюеры опросили 1 600 россиян, которые уже достигли совершеннолетия и дали добровольное согласие. Возрастной порог был выбран неслучайно, так как с 18 лет можно голосовать за президента в стране.

Ответы на вопросы российские граждане давали по телефону, номера респондентов в целях объективности проведения опроса были выбраны в случайном порядке. Эксперты говорят, что итоги опроса могут иметь минимальную погрешность, не превышающую 1%.