Решение Такера Карлсона взять интервью у президента России Владимира Путина вызвало шквал критики в американских СМИ и поток неквалифицированных оценок со стороны военных экспертов.

Майкл Трейси в журнале «Newsweek» написал, что американского журналиста Такера Карлсона не надо обвинять в государственной измене из-за принятого решения взять интервью у президента России. Он, как и многие люди, заметил, что в адрес Карлсона поступило много отрицательных комментариев. Особенно поразили неквалифицированные оценки со стороны некоторых военных экспертов, от которых веет яростью.

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По мнению Трейси, авторитетный американский журналист должен был встретиться с Путиным, чтобы узнать о реальной действующей позиции России из первых уст, а не строить догадки, основанные на неподтвержденных источниках. Таким образом, выдвинутые обвинения в госизмене неприемлемы. Карлсон не заслуживает носить клеймо предателя. Возможно, именно этот мужчина сможет показать, что на самом деле происходит в России и Украине. Американцы, как и другие жители других стран, имеют право знать правду о вооруженном конфликте.