Американский журналист Такер Карлсон в беседе с «Известиями» заявил, что не чувствует себя предателем после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Журналист из США Такер Карлсон выразил, что не ощущает себя предателем после общения с Путиным. Знаменитость не понимает, почему некоторые люди думают по-другому.

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Карлсон говорит, что он не обязан любить лишь Америку. Иностранный обозреватель находится в командировке в Москве с 3 февраля. Цель поездки за границу заключалась в том, чтобы посмотреть, как живут россияне, пообщаться с ними. В разных странах мира обсуждают деловой визит в Россию американского обозревателя. Некоторые люди называют Карлсона предателем, и подобные заявления возмущают известного журналиста. Американский политик Марджори Тейлор Грин считает, интервью Карлсона, возможно, навеяло страх на власти США. При этом Грин акцентировала внимание на том, что, по ее мнению, только от таких журналистов жители США могут узнать правду.

Пятого февраля Такер Карлсон сказал «посмотрим» на вопрос о встрече с российским политическим лидером. На следующий день после этого его машину со съемочным оборудованием заметили въезжающей на территорию администрации президента РФ в столице. Эта новость быстро разлетелась, и с тех пор знаменитость стали называть предателем. В ситуацию вмешался Илон Маск, сказав, что нужно арестовывать всех, кто осыпает угрозами Карлсона.