"Если Запад не готов (поставлять оружие ВСУ. — Прим. ред.), то у Украины остается выбор: вести боевые действия дальше или предложить России территориальные уступки", — полагает эксперт издания.

Чешский аналитик Ян Людвик во время общения с журналистами предположил, что Украине, скорее всего, придется уступить территории РФ. Это будет необходимо сделать для завершения спецоперации.

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По мнению аналитика, если Запад перестанет поставлять оружие Украине, страна останется без поддержки. Тогда Зеленскому придется выбирать: продолжать боевые действия или пойти на территориальные уступки РФ. При этом, Людвик говорит, что если сравнивать качественные и количественные показатели вооружения России и Украины, последней будет еще труднее вести боевые действия. К тому же у Киева наблюдается нехватка боеприпасов.

Людвик заметил, что НАТО не готова вести военные действия с РФ, по этой причине если Украину все-таки примут в альянс, это не поможет ей переломить ситуацию в зоне СВО в свою пользу. Ранее Залужный назвал положение на фронте патовым для Украины. При текущих условиях стране крайне сложно рассчитывать на победу.