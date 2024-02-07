Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что потенциальный конфликт РФ и НАТО не пойдет по сценарию специальной военной операции, он не будет вестись в окопах, вместо этого в ход пойдут баллистические и крылатые ракеты.

Российский государственный и политический деятель Дмитрий Медведев решил высказаться на тот случай, если начнется вооруженный конфликт РФ с НАТО. Заместитель председателя Совбеза уверен, что наша страна будет использовать баллистические и крылатые ракеты.

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Дмитрий Анатольевич уверенно заявляет о том, что вооруженный конфликт России и НАТО не будет идти по сценарию спецоперации. Совершенно точно, военные действия не будут проводиться в окопах. Своими выводами политик поделился в своем канале на площадке Telegram. Медведев подчеркивает, что не хотел бы, чтобы Россия воевала, он составил прогноз на случай, если произойдет военный конфликт. Важно быть готовыми к любым обстоятельствам.

С учетом его мнения становится понятно, Россия для обеспечения защиты территории своих регионов будет использовать баллистические и крылатые ракеты со спецбоеголовками. Его предположение основано на военных документах. Медведев подчеркивает, его слова не должны никого удивить.

Также государственный деятель РФ призывает зарубежных лидеров рассказывать избирателям правду о последствиях эскалации конфликта. Он считает, что политики не должны держать народ за «безмозглых идиотов».