реклама
Очки виртуальной реальности Apple Vision Pro поступили в продажу в Россию по цене от 390 000 до 900 000 рублей. Россияне удивлены стоимостью нового устройства от всемирно известного бренда Apple. Среднестатистические покупатели не могут себе позволить приобрести новинку, но интерес к технике у жителей страны присутствует.
реклама
Первые объявления о продаже гарнитуры смешанной реальности появились в январе на «Яндекс Маркете», Avito. Потом объявления стали публиковаться на крупных маркетплейсах, которые работают во всех регионах РФ. Но представители площадок сразу говорили, что при заказе в январе, товар поступит в феврале.
Цены на Apple Vision Pro разные. Например, стоимость устройства с минимальным объемом памяти на маркетплейсах начинается от 578 000. Новинка продается в разной комплектации:
- 256 Гб;
- 512 Гб;
- 1 Тб.
Маркетплейсы продолжают вести переговоры с поставщиками, что указывает на интерес со стороны покупателей. Пока проблем с доставкой дорогостоящих товаров нет. Сейчас дешевле всего новинку продают на Avito, где цены начинаются от 390 000 рублей. Скоро устройство должно появиться в салонах «Мегафон», уже сейчас можно сделать предзаказ в МТС.