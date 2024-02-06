В Рунете появились первые предложения о продаже нового устройства Apple — очков виртуальной и дополненной реальности. Цена новинки на некоторых площадках доходит до 900 тыс. руб.

Очки виртуальной реальности Apple Vision Pro поступили в продажу в Россию по цене от 390 000 до 900 000 рублей. Россияне удивлены стоимостью нового устройства от всемирно известного бренда Apple. Среднестатистические покупатели не могут себе позволить приобрести новинку, но интерес к технике у жителей страны присутствует.

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Первые объявления о продаже гарнитуры смешанной реальности появились в январе на «Яндекс Маркете», Avito. Потом объявления стали публиковаться на крупных маркетплейсах, которые работают во всех регионах РФ. Но представители площадок сразу говорили, что при заказе в январе, товар поступит в феврале.

Цены на Apple Vision Pro разные. Например, стоимость устройства с минимальным объемом памяти на маркетплейсах начинается от 578 000. Новинка продается в разной комплектации:

256 Гб;

512 Гб;

1 Тб.

Маркетплейсы продолжают вести переговоры с поставщиками, что указывает на интерес со стороны покупателей. Пока проблем с доставкой дорогостоящих товаров нет. Сейчас дешевле всего новинку продают на Avito, где цены начинаются от 390 000 рублей. Скоро устройство должно появиться в салонах «Мегафон», уже сейчас можно сделать предзаказ в МТС.