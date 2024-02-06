Geometric Energy Corporation повторно забронировала у SpaceX запуск в космос спутника DOGE-1. Миссия полностью оплачена криптовалютой Dogecoin.

Представители SpaceX сообщили, что приняли Dogecoin для оплаты отправки в космос спутника DOGE-1. Перевод был осуществлен Geometric Energy Corporation.

Сначала реализация инициативы была анонсирована на 2022 год. Как было объявлено ранее, спутник массой примерно 40 килограммов формата CubeSat будет изучать пространство на Луне. Запуск может пройти под эгидой IM-1 компании Intuitive Machines. К настоящему времени посадочный модуль загрузили в ракету. Официальный старт будет дан из Флориды, окно запуска будет открыто не ранее 14 февраля, оно будет проходить в течение нескольких дней. Если вдруг будет отклонение от плана, проект присоединят к миссии IM-2.

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Напомним, в январе другая космическая миссия Dogecoin не смогла завершиться успешно. Речь идет об отправке на Луну физического кошелька с криптовалютой. Но представители сообщества уверены, что следующая миссия, запланированная на февраль, пройдет вполне удачно.