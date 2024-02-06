На фоне действий китайских властей, свидетельствующих о желании поддержать крупнейшие национальные компании, основной фондовый индекс CSI 300 в понедельник, 5 февраля, несколько вырос после многодневного падения. В то же время индекс CSI 1000, объединяющий небольшие компании, обвалился на 6,2 процента, пишет Bloomberg.

Из-за падения рынка Китая акции небольших компаний страны обвалились за сутки более чем на 6%. Власти отреагировали на резонансную ситуацию и дали слово, что окажут необходимую поддержку.

По состоянию на 5.02.2024 фондовый индекс CSI 300 немного увеличился, но вместе с тем индекс CSI 1000, объединяющий небольшие компании, обвалился. Всего в этом году CSI 1000 утратил более 25%, что беспокоит инвесторов. Аналитики считают, падение рынка может снова повториться, и в следующий раз масштабность последствий будет более ощутимой.

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Опросы показывают, инвесторы не верят во второй эшелон, они ждут роста больших компаний, пока в них поступают средства из государства. В последнее время был замечен объем торгов по CSI 300, и инвесторы полагают, что это связано с вмешательством государства. Несмотря на попытки стабилизировать ситуацию, больших перемен в настоящее время все еще не заметно. Принятые меры спасают от паники, которая могла бы образоваться при подобных обстоятельствах.

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Казалось, когда власти допустили вливание в биржу 2 триллионов юаней, что почти 280 миллиардов долларов, ситуация изменится, но ожидания не были оправданы. CSI 300 обновил 5-летний минимум.